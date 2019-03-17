Спецназ освободил здание телецентра Сербии от демонстрантов c бензопилами

Сербский лидер Александр Вучич после этого инцидента принял решение выступить с обращением к народу.

Сербский спецназ освободил здание телецентра в Белграде, которое было захвачено протестующими в ходе антиправительственного митинга во главе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем и экс-мэром столицы Драганом Джиласом. Об этом сообщает агентство Tanjug.

По информации журналистов, протестующие требовали предоставить им выход в эфир, но получили отказ. Прибывший на место спецназ заблокировал подъёмы на верхние этажи, а после переговоров начал оттеснять демонстрантов на улицу, где их встречали другие протестующие с требованиями привлечь к ответственности президента Сербии.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович в ходе экстренной пресс-конференции осудил нападение и угрозы в адрес журналистов, припомнив бензопилы в руках протестующих, и пообещал наказать всех, кто нарушил закон.

Сам же сербский лидер Александр Вучич после захвата телецентра выступит в воскресенье с обращением к народу.

Как ранее сообщал Лайф, антиправительственные акции не утихают в Белграде с декабря прошлого года. Протестующие обвиняют правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича, а также выступают против нового пенсионного законодательства.