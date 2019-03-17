Американский самолёт провёл разведку над Чукоткой

Самолёт ВВС США Boeing OC-135B провёл наблюдательный полёт над территорией Чукотки в рамках Договора по открытому небу. По данным ресурса PlaneRadar, воздушное судно зафиксировали в зоне действия приёмников городов Анадырь и Певек.

Согласно Договору по открытому небу, страны-участницы могут проводить разведывательные полёты над территорией друг друга. Ранее Лайф сообщал, что в рамках соглашения военный самолёт-разведчик ВВС США уже проводил полёт над Россией в феврале нынешнего года.