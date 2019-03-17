Американский самолёт провёл разведку над Чукоткой

Самолёт ВВС США Boeing OC-135B провёл наблюдательный полёт над территорией Чукотки в рамках Договора по открытому небу. По данным ресурса PlaneRadar, воздушное судно зафиксировали в зоне действия приёмников городов Анадырь и Певек.
13:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 марта 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Анадырь #UHMA, Певек #UHMP#OC135B #USAF pic.twitter.com/WIVwmPsg1j
Согласно Договору по открытому небу, страны-участницы могут проводить разведывательные полёты над территорией друг друга. Ранее Лайф сообщал, что в рамках соглашения военный самолёт-разведчик ВВС США уже проводил полёт над Россией в феврале нынешнего года.
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