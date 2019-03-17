Hundreds of thousands of people gather in downtown Chicago for the dyeing of the Chicago River, an annual tradition in the city to celebrate St. Patrick's Day. pic.twitter.com/VYPPjgYf5l — NBC News (@NBCNews) 16 марта 2019 г.

Десятки тысяч жителей Чикаго стали очевидцами того, как в одноимённой реке, протекающей по городу, вода перекрасилась в изумрудно-зелёный цвет. Однако это не ужасающая техногенная катастрофа, а вполне обычная праздничная традиция, посвящённая Дню святого Патрика.

Согласно официальным источникам, данная традиция берёт своё начало в 1962 году, а неофициально — ещё раньше. По одной из версий, она возникла случайно, когда был использован краситель флуоресцеин, чтобы отследить предприятия, незаконно сливающие в реку отходы. А по другой — инициатором традиции стал бывший мэр города Ричард Дж. Дэйли, который предложил использовать краситель специально.

Only way I’ll celebrate St. Patrick’s day weekend in Chicago...🚁 pic.twitter.com/O1tbm1r80u — Ryan📸 (@Ryan_Alioto) 16 марта 2019 г.

В первые годы организаторы не жалели красителя для праздника, благодаря чему вода в реке оставалась зелёной в течение недели, а зелёные следы были заметны ещё на протяжении месяца. Однако с 1966 года защитники природы смогли прекратить это и добиться использования практически пищевых красителей, а само окрашивание длится около пяти часов.

День святого Патрика отмечается по всему миру 17 марта. Праздник имеет статус государственного в Ирландии, масштабные гулянья в этот день проходят в Северной Ирландии, а также на острове Монтсеррат, в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор и, конечно, в странах с крупными ирландскими диаспорами.

В этот день Ирландия сама, как и река, буквально окрашивается в зелёный цвет — символ праздника, а вместе с ней люди на улицах, даже еда и напитки. Все наряжаются в экстравагантные костюмы, украшенные символом праздника — клевером, или трилистником. К слову, именно такой, ставший уже традиционным подарок вручил ирландский премьер-министр Лео Варадкар президенту США Дональду Трампу.