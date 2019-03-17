Лечащий врач Началовой рассказал, что могло привести к смерти певицы

По его мнению, ни одно из хронических заболеваний знаменитости не привело бы к этому.

Небольшой гнойник на ноге и привычка певицы терпеть могли привести певицу Юлию Началову к летальному исходу. Так считает её лечащий врач Василий Шуров. Об этом он сказал "Московском комсомольцу".

— Ни одно из прежних заболеваний не могло привести к летальному исходу так внезапно... Я до последнего был уверен, что Юлю спасут, — заявил врач.

По словам медика, который полгода назад лечил у Началовой подагру, её обследовали с ног до головы. Почки женщины были в идеальном состоянии, диагностированная язва желудка давно прошла. Оставались лишь небольшие проблемы с суставами, но общее её состояние было хорошее.

— Даже если у неё обнаружили онкологию — от этого тоже экстренно не умирают, не за три дня уж точно, — высказался специалист по поводу слухов о том, что Началова скончалась от рака.

Вместе с тем он назвал "похожими на правду" сообщения о том, что у Началовой образовался гнойник, который привёл к сепсису и отказу разных органов.

— Люди за 2–3 суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре. Юля просто привыкла терпеть боль по жизни. Вот и здесь терпела, к врачам вовремя не обратилась. Когда забили тревогу, было уже слишком поздно, — сказал Шуров.

Певица и ведущая Юлия Началова скончалась 16 марта, а в больницу в тяжёлом состоянии она попала ещё 11 числа. Отец Юлии Виктор Началов сообщил Лайфу, что причиной смерти певицы стал абсцесс.