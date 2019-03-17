В Москве проходит фестиваль Koktebel Jazz Party

Организаторы обещают выступления прекрасных музыкантов, приподнятое настроение и удовольствие от джаза.

Фестиваль Koktebel Jazz Party, который каждое лето проходит в Коктебеле на юго-востоке Крыма, стартовал раньше обычного. Первой площадкой фестиваля стала сцена в московском парке "Зарядье".

Koktebel Jazz Party проходит в рамках фестиваля "Крымская весна", и за эти выходные по заявлению организаторов на сцену поднимутся джазмены и блюзмены из России, а также коллективы из США и Германии.

— На "Крымской весне" Koktebel Jazz Party чувствует себя отлично! Все переместились во времени — чувствуется тёплое солнце, море, дух Коктебеля, джазовый дух и воодушевление! — цитирует сайт фестиваля джазового музыканта, композитора и аранжировщика Сергея Головню.

Оригинальный джазовый фестиваль пройдёт в курортном Коктебеле с 23 по 25 августа.

Также в рамках "Крымской весны" в Зарядье открылась выставка "На берегах цветущих Крыма", экспонаты на которую привезли многие музеи России. Среди них полотна Айвазовского и крымских авторов.