Европейские кардиологи обнаружили смертельную опасность популярных лекарств

Эксперты простят не торопиться с выводами, а дождаться подтверждения результатов другими исследованиями.

Исследование Академического медицинского центра в Амстердаме показало, что препараты, которые назначают при высоком кровяном давлении и стенокардии, повышают риск внезапной остановки сердца. Выводы после обследования более 60 тысяч человек кардиологи опубликовали в журнале EurekAlert!.

Опасными врачи назвали препараты, содержащие нифедипин. За лекарствами, содержащими дигидропиридин и амлодипин, страшного побочного эффекта замечено не было. Но и первые, и вторые, и третьи широко используются для снижения высокого кровяного давления и лечения стенокардии.

— Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта, — заявил доктор медицинских наук Ханно Тан.

Врачи были шокированы выводами, ведь все эти препараты использовались в течение многих лет.

В начале марта из российских аптек изъяли препараты "Эриспирус", "Эреспал", и "Эпистата". Они также негативно влияли на сердце.