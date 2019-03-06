Сердце под угрозой. В аптеках нашли новое опасное лекарство

Препарат "Эриспирус" изымают из продажи. Это лекарство, как и "Эреспал", содержит вещество, которое может привести к нарушениям сердечного ритма.

"Эриспирус" — средство с противовоспалительным действием, которое применяют при спазмах бронхов. Его также назначают при ринофарингите, ларингите, отите, бронхите и других заболеваниях верхних дыхательных путей, а также при астме. Роздравнадзор отозвал препарат из-за его негативного влияния на сердце. Письмо Росздравнадзора с обращением к аптечным сетям опубликовано на сайте ведомства.

В середине февраля Лайф уже сообщал об изъятии из оборота лекарственных средств, содержащих фенспирид, — "Эреспала", а вслед за ним и " Эпистата". Производитель аналогичного препарата также принял решение в срочном порядке снять с продажи все свои лекарства.

— Состав аналоговых препаратов идентичен, а значит, и потенциальный вред тоже. И если насчёт "Эреспала" уже было доказано, что от него больше вреда, нежели пользы, значит, того же самого можно ожидать от "Эриспируса" и другого аналога, — пояснила эксперт в области аптечных продаж и фармацевтики Наталия Круглова.

Опасные аналоги ещё в продаже?

О потенциальном риске для здоровья сердца первоначально заявила компания — производитель препарата "Эреспал". В недавних исследованиях на электрокардиограмме были зафиксированы сбои сердечного ритма (удлинения QT-интервала). Другие производители сиропов и таблеток с тем же действующим веществом решили перестраховаться и отозвали свою продукцию, однако известно, что в продаже остаются аналоги этого лекарства.

— Компании пытаются избежать репутационных рисков и следуют примеру основного производителя — французской компании Servier. В обращении остаётся ещё несколько препаратов-дженериков. При этом никаких реальных случаев, которые бы стали основанием для отзыва, зарегистрировано не было, — рассказал Лайфу эксперт фармацевтического рынка директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Массовый отзыв впереди?

Старые "проверенные" средства не всегда проверены новыми технологиями. По словам специалиста, таких прецедентов с массовым отзывом лекарств в России ещё не было.

— Пару лет назад было изъятие из обращения препарата "Биопарокс" той же компании Servier. И тогда тоже утверждали, что он якобы опасен из-за возможных побочек, хотя его массово и активно применяли несколько десятилетий, почти полвека, и новые побочные эффекты там найти было невозможно, — рассказал Николай Беспалов.

Фармэксперты, опрошенные Лайфом, считают, что компания — производитель оригинала подводит других участников рынка к тому, чтобы также отозвать свою продукцию. По большому счёту, именно благодаря более дешёвым дженерикам опасное вещество ещё больше расплодилось в российских аптеках, а теперь его приходится изымать по причине высоких рисков для здоровья.

Наталия Круглова пояснила, что в Европе такие изъятия лекарств из продажи — норма. Их даже собирают у населения буквально с рук. И в случае выявления очередных рисков просят покупателей сдать лекарства в аптеку. Для нас такое пока в новинку.

Врачи и фармацевты полагают, что подобные случаи изъятия в России будут происходить всё чаще. И с развитием геномных, генетических и компьютерных технологий исследования будут выявлять всё больше побочных явлений у знакомых и, казалось бы, проверенных лекарств.