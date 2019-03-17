Саудовский министр предупредил о последствиях антироссийских санкций для мира

Он напомнил, что РФ — крупный поставщик газа в Европу и нефти в Китай, а также занимает лидирующие позиции в космической отрасли.

Последствия новых санкций США против России окажутся глобальными, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

— Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всём мире, — цитирует его РИА "Новости".

Министр добавил, что с Россией многие страны обсуждают за круглым столом, как стабилизировать мировой рынок нефти. К тому же, отметил аль-Фалих, Москва играет важную роль в космической отрасли.

Как ранее писал Лайф, Министерство финансов США ужесточило антироссийские санкции, введённые в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничения попал в том числе заместитель главы Погранслужбы РФ Геннадий Медведев.