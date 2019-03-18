Пакистанца посмертно наградят за героизм во время теракта в Новой Зеландии

Гражданин Пакистана Наим Рашид первым встретил стрелка в мечети в Новой Зеландии и пытался отобрать у него оружие, но был убит. Теперь Рашида посмертно наградят за мужество.

— Пакистан гордится Мианом Наимом Рашидом, который погиб, когда пытался остановить расиста-террориста, он будет награждён государственной наградой за своё мужество, — написал премьер-министр Пакистана Имран Хан в "Твиттере".

Он также добавил, что готов оказать любую помощь семьям погибших земляков, ведь, по данным пакистанского МИД, в новозеландской трагедии погибло девять граждан Пакистана.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч произошли атаки на две мечети. Жертвами трагедии стали 50 человек. Нападавший транслировал свои действия в соцсетях. Вокруг ролика поднялся такой ажиотаж, что "Фейсбук" за сутки удалил более 1,5 миллиона его копий.