Порошенко пообещал вернуть Крым "без торгов" сразу после президентских выборов

Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым Украине "без торгов и договорённостей", причём сделать это он собирается "сразу после президентских выборов", которые пройдут в стране 31 марта.
— Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договорённости не пойдёт. И Крым будет возвращён Украине. Мы делаем всё возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов, — написал украинский президент в "Фейсбуке".
По его мнению, в Кремле ожидают, что сам Порошенко на выборах проиграет, а новые киевские власти откажутся от идеи возвращения полуострова.
— Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым, — добавил Порошенко.
Ранее украинский лидер уже заявлял избирателям, что, если он останется в президентском кресле на второй срок, он "вернёт Донбасс и Крым". Но, несмотря на громкие заявления Порошенко, опросы общественного мнения показывают, что украинцы хотели бы видеть в качестве президента Владимира Зеленского.
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