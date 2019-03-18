Порошенко пообещал вернуть Крым "без торгов" сразу после президентских выборов

Крым воссоединился с Россией после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым Украине "без торгов и договорённостей", причём сделать это он собирается "сразу после президентских выборов", которые пройдут в стране 31 марта.

— Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договорённости не пойдёт. И Крым будет возвращён Украине. Мы делаем всё возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов, — написал украинский президент в "Фейсбуке".

По его мнению, в Кремле ожидают, что сам Порошенко на выборах проиграет, а новые киевские власти откажутся от идеи возвращения полуострова.

— Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым, — добавил Порошенко.

Ранее украинский лидер уже заявлял избирателям, что, если он останется в президентском кресле на второй срок, он "вернёт Донбасс и Крым". Но, несмотря на громкие заявления Порошенко, опросы общественного мнения показывают, что украинцы хотели бы видеть в качестве президента Владимира Зеленского.