Поезда перед Крымским мостом будут "просвечивать" сканерами

Устройства будут определять, что за груз везёт поезд, какова его масса, а главное — распознавать оружие, боеприпасы, взрывчатку и наркотики.

На подходах к железнодорожной части Крымского моста строят досмотровые комплексы для проверки безопасности перевозок, пишет РИА "Новости".

Как рассказал агентству директор по производству компании "Скантроник системс" Сергей Симочко, сканер для "просвечивания" вагонов установят на железнодорожном пути.

Он создан на базе разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Её сотрудники заверили, что устройство определяет тип и массу груза в поезде прямо во время его движения на скорости до 70 километров в час.

По словам учёных, в этом сканере есть специальный линейный ускоритель, который распознаёт, что внутри вагона, по количеству протонов в ядрах атомов перевозимого вещества, то есть по атомному номеру (его ещё называют зарядовым числом).

Как ранее писал Лайф, на железнодорожной части Крымского моста уже уложена половина рельсов в обоих направлениях.