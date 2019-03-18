В Крыму сочли лицемерием "обещания" Порошенко вернуть полуостров

В Крыму отреагировали на заявления украинского президента Петра Порошенко, которые он делает в ходе своей предвыборной кампании относительно полуострова. Так, обещания лидера Незалежной по поводу "возвращения" республики первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс оценил как лицемерие.

— Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны. Тогда он был в Крыму и видел народный подъём. Он видел, как люди настроены на проведение референдума, — приводит слова Фикса РИА "Новости".

Он также напомнил о визите Порошенко в конце 2014 года. Тот прибыл на встречу с властями полуострова, но она так и не состоялась. По словам Фикса, тогда жители Крыма проводили Порошенко и даже "такси ему дали".

Как уже сообщал Лайф, Порошенко пообещал вернуть Крым Украине "без торгов и договорённостей", причём сделать это он собирается "сразу после президентских выборов", которые пройдут в стране 31 марта.