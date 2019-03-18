"Росконтроль" нашёл в "сливочных" сосисках шкурку, крахмал и клетчатку

Проверке подвергли продукцию пяти брендов, и у всех нашли разные нарушения, в том числе серьёзные.

Многие "сливочные" сосиски, которые лежат на прилавках магазинов, таковыми можно назвать с очень большой натяжкой. К такому выводу пришли в "Росконтроле". Эксперты проверили продукцию пяти марок: "Клинские", "Останкино", "Дымов", "Велком", "Окраина".

Состав классических "сливочных" сосисок довольно прост. Это говядина, свинина, сливки, нитритно-посолочная смесь, сахар, специи. Кроме того, стандарты ГОСТа допускают и различные добавки: стабилизаторы, регуляторы кислотности, антиокислители, усилитель вкуса — глутамат натрия.

Проверка показала, что нормам ГОСТа соответствуют только сосиски бренда "Окраина". В составе "Клинских" нашли частицы свиной шкурки и каррагинан, в сосисках марки "Останкино" есть крахмал, в образце "Дымов" — растительный углеводный компонент. А вот продукция "Велком", как утверждают эксперты, вовсе не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В этих сосисках найдены фрагменты слизистой оболочки ротовой полости, крахмал, каррагинан и клетчатка. А молекулярно-генетический анализ показал наличие в них ДНК птицы, которой там вовсе не место!

Хоть в составе "сливочных" сосисок "Окраина" и не нашли ничего лишнего, но всё же одного компонента в них не хватает. Дело в том, что в "сливочных" сосисках доля молочного жира должна составлять примерно 8%. А в сосисках "Окраина" его содержание менее 3−4%. Из всех проверенных образцов только в продукции "Останкино" процент молочного жира соответствует норме.

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