Гибели группы Дятлова могла предшествовать массовая драка

Судмедэксперт ознакомился с материалами дела и отметил странный характер травм девяти туристов.

Судмедэксперт Эдуард Туманов, который сейчас участвует в экспедиции "Комсомольской правды" и программы Андрея Малахова "Прямой эфир" к знаменитому перевалу Дятлова, изучил подробности дела и пришёл к выводу, что за день или два до трагедии в группе туристов могла произойти массовая драка. Об этом сообщает kp.ru.

Специалист полагает, что ссадины и кровоподтеки, обнаруженные у участников экспедиции, — последствия ударов тупыми предметами. А получены эти травмы не прямо перед гибелью.

— Это указывает на то, что давность травмы больше тех минут, часов, которые могли возникнуть до драмы. А образоваться они могли как в ходе массовой драки, так и в каких-то других событиях, — рассказал Эдуард Туманов.

Он предположил, что группа Дятлова скорее всего, "вступила в конфликт с кем-то в районе перевала".

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники прокуратуры на пресс-конференции в Екатеринбурге продемонстрировали оригинальные материалы дела о гибели группы Дятлова 60 лет назад.