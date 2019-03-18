Британка заработала паралич лица из-за напряжённой работы

Болезнь женщины достигла пятой стадии из шести возможных, и врачи предупредили её, что невозможно назвать сроки восстановления.

Жительница британского города Лидса легла спать с головной болью и онемевшим языком, приняв это за усталость после напряжённых трудовых будней, но проснулась она с параличом лицевого нерва. О истории Эми Грин пишет издание Metro.

На следующий день 36-летняя женщина направилась в больницу на обследование, где ей диагностировали паралич Белла.

— Я много работаю, много делаю вне рабочего времени. Я поняла, что мне нужно позаботиться и о себе, чтобы исцелиться. Врачи объяснили, что мне нужно вручную закрывать веко моего глаза. Он не слезился, становится очень сухим. Мне пришлось научиться заклеивать его скотчем. Вы не поймёте, сколько раз в день вы моргаете, пока окажется, что не можете это делать, — рассказывает о своём восстановлении Грин.

— Я была напугана и хотела плакать, но я не могла это делать со стороны одного глаза. Я до сих пор не могу плакать иногда. Я должна была научиться есть и пить по-новому, нарезать пищу меньше, жевать с одной стороны, — продолжает женщина.

По признанию Грин, период восстановления сопровождался невыносимой болью. Женщина отметила, что раньше жила "на бегу" и постоянно работала, не оставляя себе времени на отдых.

Чтобы восстановить мимику, британке понадобилось два года. Однако её здоровье восстановилось лишь на 95 процентов, а мышцы не всегда поддаются контролю. Сейчас она избегает нервного перенапряжения и стрессовых ситуаций.

В прошлом месяце Лайф рассказывал, как у жительницы Ирландии обнаружился синдром запертого человека. Она потеряла речь, её хватил паралич, но при этом сохранялись сознание и чувствительность.