Один человек погиб при стрельбе в трамвае в голландском Утрехте

Жертвой стрельбы в трамвае в голландском Утрехте стал один человек. Ранее сообщалось, что при атаке пострадало несколько граждан. О жертве передаёт портал Daily Sabah.

UPDATE — At least one person killed and several others injured in Utrecht tram shooting; Dutch police say the investigation is taking into consideration a possible terrorist motive — DAILY SABAH (@DailySabah) 18 марта 2019 г.

Ранее в полиции не исключали, что у стрелявшего был террористический мотив. Пока эту версию изучают в правоохранительных органах. Преступник всё ещё в бегах.