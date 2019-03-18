Один человек погиб при стрельбе в трамвае в голландском Утрехте

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Один человек погиб при стрельбе в трамвае в голландском Утрехте

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Жертвой стрельбы в трамвае в голландском Утрехте стал один человек. Ранее сообщалось, что при атаке пострадало несколько граждан. О жертве передаёт портал Daily Sabah.

Ранее в полиции не исключали, что у стрелявшего был террористический мотив. Пока эту версию изучают в правоохранительных органах. Преступник всё ещё в бегах.

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