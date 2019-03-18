Стали известны детали обысков в Правительстве Хабаровского края

По информации Лайфа, в отношении одного из бывших чиновников было возбуждено уголовное дело о растрате на сумму свыше 10 млрд рублей.

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, фигурантами уголовного дела стали бывший первый зампредседателя Правительства Хабаровского края Василий Шихалёв и генеральный директор ООО "Азия Лес" Александр Пудовкин. Бывшему чиновнику вменяют правонарушения по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и ч. 4 ст. 159 "Мошенничество".

— Правоохранительными органами Хабаровского края возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму более 10,7 млрд рублей, — комментирует собеседник Лайфа.

По данным следствия, Шихалёв, пользуясь своими должностными полномочиями, лоббировал интересы подконтрольного Пудовкину ООО "Азия Лес". Фигурантам удалось добиться, чтобы их проект строительства завода по глубокой переработке древесины был включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, при содействии экс-чиновника ООО "Азия Лес" были предоставлены участки лесного фонда для заготовки и последующей реализации древесины без проведения аукциона.

Ранее стало известно, что силовики проводят обыски в Правительстве Хабаровского края. Сообщалось, что поводом для визита правоохранителей к заместителям губернатора Сергея Фургала стало уголовное дело о хищениях в лесной отрасли, однако других деталей не приводилось.