Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

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Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

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Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Лидер страны поблагодарил всех причастных за работу и выразил надежду, что их деятельность и дальше будет столь же эффективной.

Президент РФ Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. На церемонии запуска новых энергоблоков также были глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Крыма Сергей Аксёнов и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Начинайте! — сказал российский лидер на просьбу разрешить ввести ТЭС в эксплуатацию.

Балаклавская и Таврическая станции дадут Крыму 940 МВт, пояснил глава государства.

Ещё есть над чем работать. Выражаю слова благодарности за то, что уже сделано. Хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так эффективно, — сказал президент присутствующим на церемонии.

Ранее в Кремле отмечали, что ввод ТЭС будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма.

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