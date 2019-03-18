Астроном рассказал, какой астероид может устроить на Земле глобальную катастрофу

Так он прокомментировал сообщение NASA о скором сближении нашей планеты с пролетающим мимо небольшим небесным телом

Для того чтобы на Земле случилась глобальная катастрофа, ей достаточно столкнуться с астероидом всего лишь в полтора километра в поперечнике. Об этом рассказал Лайфу научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По его словам, в последнее десятилетие было три случая, когда выявляли астероиды за сутки до их падения на Землю, но из-за размера они сгорали в атмосфере. Однако некоторые небесные тела запомнились надолго.

— Челябинский метеорит, когда влетел в атмосферу, взрыв от него был порядка 200 килотонн. Семнадцатиметровое тело в атмосфере — это 15 Хиросим. Ударная волна была очень сильной, и будь тело на 5 км пониже, не 25 км, а 20 хотя бы, снесло бы половину Челябинска, это точно. Поэтому всё очень серьёзно, — рассказал астроном.

Пролёт астероида 22 марта, о котором сообщали в NASA, жители Земли никак не почувствуют, уверен эксперт. Засечь его можно будет только через телескопы. Однако астрономы вычислили, что через 10 лет — 13 апреля 2029 года — тело пролетит на расстоянии всего лишь порядка 32 тысяч километров от поверхности Земли.

— Он 300-метровый. Он не столкнётся с Землей в 2029 году, но пролетит так близко и будет такой крупный, что его можно будет увидеть невооружённым глазом, как НЛО пролетает. Час или полчаса по небу будет лететь. Вот это да, вот это будет интересное зрелище, — говорит Железнов.