NASA предупредило о сближении астероида с Землёй

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O — Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.

По направлению к Земле с огромной скоростью летит астероид #2019EA2, и 22 марта космический объект окажется к нашей планете ближе всего, следует из данных на сайте NASA.

Астероид пройдёт в 305 тысячах километров, что почти на 80 тысяч меньше, чем расстояние от Луны до Земли.

Скорость движения астероида составляет около пяти километров в секунду, а его предполагаемый размер — от 18 до 40 метров, что примерно соответствует параметрам частного дома.

Это не первый космический объект за месяц, так близко пролетающий возле нашей планеты. До этого крупный астероид сближался с Землёй 5 марта.

Как ранее писал Лайф, в начале февраля учёные рассказали, когда астероид Апофис может упасть на Землю и уничтожить всё живое.