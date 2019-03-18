NASA предупредило о сближении астероида с Землёй

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NASA предупредило о сближении астероида с Землёй

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Фото: © flickr.com/Kevin Gill

По направлению к Земле с огромной скоростью летит астероид #2019EA2, и 22 марта космический объект окажется к нашей планете ближе всего, следует из данных на сайте NASA.

Астероид пройдёт в 305 тысячах километров, что почти на 80 тысяч меньше, чем расстояние от Луны до Земли.

Скорость движения астероида составляет около пяти километров в секунду, а его предполагаемый размер — от 18 до 40 метров, что примерно соответствует параметрам частного дома.

Это не первый космический объект за месяц, так близко пролетающий возле нашей планеты. До этого крупный астероид сближался с Землёй 5 марта.

Как ранее писал Лайф, в начале февраля учёные рассказали, когда астероид Апофис может упасть на Землю и уничтожить всё живое.

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