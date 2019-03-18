В НАТО призвали Россию отдать Крым Украине

В военном блоке обеспокоены тем, что РФ наращивает свою военную мощь на полуострове и в Чёрном море.

Североатлантический альянс призвал Россию передать Крым Украине. Об этом говорится в заявлении, распространённом НАТО по случаю пятилетия вступления полуострова в состав РФ.

— Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине, — заявили в блоке.

Там заверили, что не признают принадлежность Крыма к России, и осудили "продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму".

Кроме того, в НАТО обеспокоены усилением военной мощи России в Черноморском регионе и соответствующими дальнейшими планами.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В праздничных мероприятиях на полуострове, посвящённых пятилетней годовщине референдума, сегодня примет участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства уже дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС.