Австралия ввела санкции против России

Австралия ввела новые антироссийские санкции. Под ограничительные меры попали семеро россиян, говорится в заявлении МИД страны.

Санкции связаны с инцидентом в Керченском проливе, где Украина устроила провокацию, нарушив законные границы России.

— Мы всецело поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, под санкции подпали "три лидера" из Донецкой и Луганской областей, но не указывается, кто именно.

Как уже сообщал Лайф, в минувшую пятницу Минфин США также ужесточил антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине. При этом в МИД РФ пообещали дать ответ на такие шаги со стороны США и Канады.