Путин назвал условие снятия контрсанкций России

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Путин назвал условие снятия контрсанкций России

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Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией французских депутатов ответил на вопрос, откажется ли Россия от продовольственного эмбарго, если ЕС снимет санкции.

Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей. Но вынужден сказать, что если санкции ЕС будут сняты, то мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, — сказал лидер страны.

При этом глава государства напомнил, что Россия, несмотря на санкции, занимает первое место в мире по экспорту пшеницы.

Как уже сообщал Лайф, Россия продлила контрсанкции до 31 декабря 2019 года. Документ приостанавливает торговое сотрудничество с государствами, поддержавшими антироссийские санкции, а также организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран.

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