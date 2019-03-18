Путин назвал условие снятия контрсанкций России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией французских депутатов ответил на вопрос, откажется ли Россия от продовольственного эмбарго, если ЕС снимет санкции.

— Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей. Но вынужден сказать, что если санкции ЕС будут сняты, то мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, — сказал лидер страны.

При этом глава государства напомнил, что Россия, несмотря на санкции, занимает первое место в мире по экспорту пшеницы.

Как уже сообщал Лайф, Россия продлила контрсанкции до 31 декабря 2019 года. Документ приостанавливает торговое сотрудничество с государствами, поддержавшими антироссийские санкции, а также организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран.