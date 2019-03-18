Диетолог рассказала, сколько яиц можно есть каждый день

По мнению специалиста, этот продукт должен стать неотъемлемой частью питания человека.

Яйца — это тот продукт, который совершенно органичен для питания человека. И они совершенно незаслуженно попадали в немилость в разных диетах, рассказала Лайфу врач-диетолог, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины АПО ФМБА РФ Маргарита Королёва.

— Белковая составляющая содержит все аминокислоты как питательные компоненты. В том числе и незаменимые аминокислоты, которые не производятся в самом организме. И полезный белок, и жиры, также из состава желтка, позволяют нам получить и холестерин извне, который нам очень нужен. Именно благодаря ему и репродуктивная функция поддерживается, поддерживается весь функционал мозга, — отметила диетолог.

— Липидную мантию мы получаем из состава такого продукта для каждой клетки организма. Поддержание уровня гормонов надпочечников с целью управления стрессом — это управление необходимо каждому человеку практически ежедневно, — отметила Королёва.

Питаться нужно сбалансированно, однако следует быть и умеренным. По словам специалиста, в рацион человека можно ежедневно включать от трёх до пяти яиц, если, конечно, отсутствуют медицинские противопоказания к ним.

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