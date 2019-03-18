Джабаров в ответ на требования НАТО по Крыму призвал вернуть Сербии Косово

Сенатор подчеркнул, что воссоединение полуострова с Россией пять лет назад произошло законно.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Лайфу призыв Североатлантического альянса передать Украине полуостров Крым.

— Мы в ответ призываем вернуть Сербии Косово, которое начально просто отторгли от Сербии те же натовцы. Во-вторых, то, что сейчас они призывают, — это вмешательство просто в нашу Конституцию. Согласно нашей Конституции, Крым и Севастополь — это субъекты РФ, — заявил парламентарий.

Джабаров напомнил, что "исторически много веков эта земля была русской". Происходящее он назвал привычным "подпеванием", стремлением опустить ложку дёгтя в бочку с мёдом.

— Я думаю, мы не будем обращать внимание, будем праздновать наш праздник и радоваться этому светлому дню, когда Крым вернулся в состав родины-матери, — резюмировал первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО призвали Россию отдать Крым Украине. В альянсе обеспокоены наращиванием Россией военной мощи на полуострове и в Чёрном море.