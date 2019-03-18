Россия признала Македонию под её новым названием

Россия признала Республику Македония под её новым названием "Республика Северная Македония". Об этом официально сообщило внешнеполитическое ведомство страны.
— Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
Как уже сообщал Лайф, 12 февраля Македония официально сменила название. Это произошло со вступлением в законную силу Преспанского соглашения.
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