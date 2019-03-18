Россия признала Македонию под её новым названием

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Россия признала Македонию под её новым названием

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Фото: © Flickr/Ali Eminov

Россия признала Республику Македония под её новым названием "Республика Северная Македония". Об этом официально сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Как уже сообщал Лайф, 12 февраля Македония официально сменила название. Это произошло со вступлением в законную силу Преспанского соглашения.

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