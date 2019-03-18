Первый поезд с новым удобным плацкартом отправился в Москву — видео

При той же стоимости билета в вагоне — современный дизайн, диваны с подголовниками, душ и USB-порты.

Поезд с обновлённым плацкартным вагоном отправился из Ростова-на-Дону в Москву. Первые пассажиры оценили модернизированный дизайн.

Его создатели старались организовать каждому путешественнику личное пространство, для этого предусмотрены перегородки и индивидуальные шторки.

В вагоне — диваны с подголовниками. Как пояснили в РЖД, обивка на них сделана из прочных и пожаробезопасных материалов. Среди других приятных плюсов — розетки, USB-порты, освещение над каждым спальным местом.

Стоит отметить, что в туалете нового плацкартного вагона есть душ, пеленальный столик, дозаторы для мыла и фен для рук.

В РЖД подчеркнули: всё это — за те же деньги. Как писал Лайф, билеты начали продавать 14 марта 2019 года, они стоят столько же, сколько и в старых плацкартных вагонах.

Ещё один такой же вагон поедет 19 марта из Москвы в Анапу.