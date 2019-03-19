Порошенко заявил, что не собирается "варить кашу" с Москвой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не собирается "варить кашу" с властями РФ. Так он ответил на слова российского лидера Владимира Путина.

— Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит", я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты, — заявил Порошенко в прямом эфире украинского канала ICTV.

Он также пообещал, что его приоритетом в случае победы на грядущих президентских выборах будет "немедленная активизация международного сотрудничества" по крымскому вопросу.

Ранее 18 марта в ходе встречи с крымчанами президент России Владимир Путин отметил, что с нынешним руководством Украины "вряд ли можно сварить кашу". Кроме того российский лидер даже перешёл на украинский язык, отвечая на вопрос о действующей киевской власти.