Россияне планируют тратить больше денег на путешествия

Аналитики рассказали о том, как изменился российский и мировой туристический рынок в 2018 году, сообщает АТОР.

По мнению исследователей, за последние годы существенно возросло число людей, проявляющих интерес к путешествиям. Ведущий аналитик Euromonitor International Мария Милашевич отметила, что "туризм перестал быть роскошью и стал необходимостью". В связи с этим увеличилась и доля расходов потребителей на путешествия. Жители Западной Европы отдают за туристические поездки около 20% от своих заработков, а в России лишь 11%. Среднемировой показатель равен 17%.

В 2018 году мировой туристический рынок вырос на 5% в годовом выражении — до цифры в 1,4 млрд поездок, приводят данные Euromonitor International. Более активный рост показала Азия, доля путешественников из которой увеличилась на 8%. В целом траты путешественников, выезжающих за пределы своей страны, возросли на 11%, а у туристов, предпочитающих поездки внутри страны, — на 9%.

Также отмечается, что иностранный поток в России показал прирост в 2% по сравнению с показателями 2016 года. В основном страну посещали туристы из Китая, Германии, Южной Кореи, США и Израиля.

Среди мировых стран лидерами выездного туризма остались США (более 115 миллионов поездок), Германия (110 миллионов) Китай без Гонконга с показателем в 98 миллионов, Великобритания, число поездок из которой составило 88,3 миллиона, и Франция (52,2 миллиона международных путешествий).

Кроме того, по данным экспертов, число туристов, планирующих увеличить свои расходы на путешествия, в мире составляет 28%, а в России — целый 41%.

Ранее Лайф писал о том, что аналитический центр НАФИ подсчитал, сколько россияне готовы тратить на отдых. Жители страны стали отдавать предпочтение внутренним и бюджетным поездкам стоимостью до 40 тысяч рублей.