Хоккеист отправил судью в нокдаун во время матча — видео

Инцидентом заинтересовалась канадская полиция, а по данному факту начато расследование.

Как нужно объяснять судье, что он не прав. Инструкция из Канады pic.twitter.com/P47X15l9L4 — Артем Гаев (@gaevart) 19 марта 2019 г.

45-летний хоккеист Николас Сайр напал на судью, отправив его в нокдаун во время товарищеского матча среди любительских команд. Соответствующее видео появилось в "Твиттере".

На кадрах видно, как мужчина начал спорить с арбитром, после чего ударил его в голову. Судья упал на лёд и смог подняться только через несколько секунд.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция. По факту начато расследование.