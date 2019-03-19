Хоккеист отправил судью в нокдаун во время матча — видео

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Хоккеист отправил судью в нокдаун во время матча — видео

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Инцидентом заинтересовалась канадская полиция, а по данному факту начато расследование.

45-летний хоккеист Николас Сайр напал на судью, отправив его в нокдаун во время товарищеского матча среди любительских команд. Соответствующее видео появилось в "Твиттере".

На кадрах видно, как мужчина начал спорить с арбитром, после чего ударил его в голову. Судья упал на лёд и смог подняться только через несколько секунд.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция. По факту начато расследование.

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