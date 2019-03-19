Жириновский признался, что считает свою фамилию "дурацкой"

Парламентарий посетовал, что она образована от слова "жир", но отметил её уникальность.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, что считает свою фамилию "дурацкой", но уникальной, сообщает АГН "Москва".

— У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" — Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией, — рассказал политик.

Лидер ЛДПР посетовал на "полное отсутствие интеллекта" у предков, которые придумывали фамилии.

— Всю жизнь вспоминаю фамилии по частям тела: локоть, нос, щека. У предков голова работала. Ноготь давайте ещё, перепонка, перегородка, ресница, — негодовал Владимир Жириновский.

Напомним, ранее лидер ЛДПР рассказал Лайфу, в чём главная проблема 8 Марта.