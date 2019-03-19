На Украине заявили о резком подорожании хлеба

В торговой ассоциации страны уверены, что "затягивать пояса" из-за этого вынуждены наиболее социально незащищённые слои населения.

Хлеб на Украине подорожал за год на 26%, причём почти втрое быстрее роста среднего уровня цен в стране, заявил в своём фейсбуке гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По данным ассоциации, хлебная корзина за год стала дороже на 26%... Стоимость нашей корзины на 1 марта 2018 года составляла 61,4 грн ($2,26), а на 1 марта 2019 года она стоила 77,1 грн ($2,84 ) Алексей Дорошенко

В хлебную корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкило батона. Пшеничный хлеб из муки первого сорта за год подорожал на 31%, батон — на 24%, ржаной хлеб — на 29%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 20%.

Инфляция за год... составила 8,8%. То есть подорожание корзины состоялось почти втрое быстрее роста среднего уровня цен в стране. При этом самый дешёвый хлеб из муки первого сорта дорожал в полтора раза быстрее, чем из высшего Алексей Дорошенко

По мнению замглавы украинской ассоциации, это ещё раз подчёркивает, что "затягивать пояса" вынуждены наиболее социально незащищённые слои населения.

Дорошенко также отметил, что данные Госстата несколько отличаются от информации ассоциации.

Ранее он рассказывал, насколько подорожали на Украине самые знаменитые блюда — "салобургер" и борщ.