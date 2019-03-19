Стали известны дата и место похорон Марлена Хуциева

Народного артиста СССР, режиссёра Марлена Хуциева похоронят 21 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом Лайфу рассказала консультант Союза кинематографистов России Мария Воробьева.
Неизвестным пока что остаётся время начала церемонии.
Напомним, народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев скончался 19 марта на 94-м году жизни в Москве. Всенародную любовь он обрёл благодаря таким своим фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", и др.
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