У двух женщин в Москве изъяли более 80 кг опасных таблеток для похудения

Стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, составляет 10 миллионов рублей.

В Москве у двух женщин изъяли более 80 килограммов запрещённых сильнодействующих веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранительными органами были задержаны 33-летняя гражданка России и 29-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья.

В ходе обыска в съёмной квартире на северо-западе Москвы были обнаружены картонные коробки и упаковка для почтовых отправлений, наклейки средств для похудения, визитки, а также поддельные печати и штампы. Были изъяты также ёмкости, внутри которых находились капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующие вещества, подавляющие чувство голода. Вес изъятой продукции — 80 килограммов. Стоимость, по предварительным оценкам, составляет 10 миллионов рублей.

Такие препараты опасны широким списком побочных действий, таких как расстройство психики, болезни сердца, проявление суицидальных наклонностей. Лекарственные вещества данной группы вызывают наркотическую зависимость, поэтому несколько лет назад их запретили в США, Канаде, Австралии, Европе и на Украине.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", предусматривающей лишение свободы до пяти лет и штраф до двухсот тысяч рублей.

Ранее Лайф писал о задержании 36-летнего жителя Волгоградской области, обвинённого в контрабанде сильнодействующих веществ.