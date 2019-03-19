"Роскосмос" пообещал "очень скоро" отправить экспедицию на Луну

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"Роскосмос" пообещал "очень скоро" отправить экспедицию на Луну

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Фото: flickr/Jeff Kalikstein

Лунная программа будет выполняться на основе опыта, полученного в ходе эксперимента SIRIUS — имитации полёта международного экипажа на орбиту спутника Земли.

Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко рассказал журналистам, что в ближайшее время на Луну отправится российская экспедиция.

Скоро. Особенно в космических масштабах, я бы даже сказал, очень скоро, — заверил Устименко.

Кроме того, он отметил, что полёт будет выполняться на опыте, полученном в ходе проекта SIRIUS — эксперимента, который имитирует полёт экипажа на орбиту Луны и работу там.

Ранее Лайф писал, что в "Роскосмосе" заявили о готовности доставить на МКС американских астронавтов, если США не успеют подготовить свой корабль для полёта.

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