"Роскосмос" пообещал "очень скоро" отправить экспедицию на Луну

Лунная программа будет выполняться на основе опыта, полученного в ходе эксперимента SIRIUS — имитации полёта международного экипажа на орбиту спутника Земли.

Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко рассказал журналистам, что в ближайшее время на Луну отправится российская экспедиция.

— Скоро. Особенно в космических масштабах, я бы даже сказал, очень скоро, — заверил Устименко.

Кроме того, он отметил, что полёт будет выполняться на опыте, полученном в ходе проекта SIRIUS — эксперимента, который имитирует полёт экипажа на орбиту Луны и работу там.

Ранее Лайф писал, что в "Роскосмосе" заявили о готовности доставить на МКС американских астронавтов, если США не успеют подготовить свой корабль для полёта.