"Роскосмос" пообещал "очень скоро" отправить экспедицию на Луну

Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко рассказал журналистам, что в ближайшее время на Луну отправится российская экспедиция.
— Скоро. Особенно в космических масштабах, я бы даже сказал, очень скоро, — заверил Устименко.
Кроме того, он отметил, что полёт будет выполняться на опыте, полученном в ходе проекта SIRIUS — эксперимента, который имитирует полёт экипажа на орбиту Луны и работу там.
Ранее Лайф писал, что в "Роскосмосе" заявили о готовности доставить на МКС американских астронавтов, если США не успеют подготовить свой корабль для полёта.
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