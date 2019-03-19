В "Роскосмосе" заявили о готовности подстраховать NASA

Несмотря на надежды США полностью перейти на собственные ракеты, в случае задержки испытаний Рогозин пообещал не оставить астронавтов без мест в "Союзах".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заверил, что Россия доставит на МКС американских астронавтов, если США не успеют подготовить свой корабль для полёта.

— Мы готовы подстраховать американских партнёров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей, — написал он в "Твиттере".

Рогозин добавил, что российская сторона договорилась с NASA отправлять на орбиту смешанные экипажи и на американских ракетах, и на "Союзах".

Ранее стало известно, что США планируют в 2020 году отправить астронавтов на своих космических кораблях, но на всякий случай купили два места на "Союзах".

Таким образом NASA обеспечило гарантии, что на МКС вовремя прибудет член экипажа, необходимый для поддержания работы американского сегмента станции.

Как ранее писал Лайф, новый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в начале марта стартовал с мыса Канаверал, пристыковался к МКС, а спустя несколько дней благополучно вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане.

Стоит отметить, что астронавты высоко оценивают российские ракеты, а глава SpaceX Илон Маск отметил носитель "Ангара".