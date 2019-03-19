В Минфине анонсировали масштабные сокращения госслужащих в России

Власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы. Об этом, выступая на коллегии казначейства, заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

Она добавила, что в 2020 году число сотрудников планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%. За это же время численность чиновников центрального аппарата уменьшится на 10%.

Нестеренко пояснила, что это делается в том числе для того, чтобы найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. Общий же фонд оплаты труда при этом не изменяется.