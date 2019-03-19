Назарбаев назвал своего преемника на посту президента Казахстана

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Назарбаев назвал своего преемника на посту президента Казахстана

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Нурсултан Назарбаев. Фото: © РИА Новости 

Уходящий в отставку казахстанский лидер руководил страной с 24 апреля 1990 года.

Обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом заявил уходящий в отставку президент республики Нурсултан Назарбаев.

Будут проведены президентские выборы. Исполнять обязанности президента будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, — заявил Назарбаев.

<p>Касым-Жомарт Токаев. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев</p>

Напомним, что ранее в специальном телевизионном обращении к нации Назарбаев заявил, что принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. На последний, пятый президентский срок он был переизбран в ходе досрочных президентских выборов в 2015 году. Известно, что теперь он возглавит Совет безопасности республики.

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