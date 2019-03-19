Учёные доказали реальность уникального древнего моста в Великом Новгороде

Работы по изучению дна реки Волхов, через которую проходил мост, велись более десяти лет.

Реальность моста через реку Волхов, построенного в X веке в Великом Новгороде по уникальной технологии, была доказана учёными-исследователями, передаёт News.ru со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Существование моста было подтверждено по результатам археологических работ под водой и масс-спектрального анализа, в ходе которого было установлено, что сосны и ели, послужившие материалом для опоры, закончили свой рост в период с 932 до 946 года.

Учёные изучали дно реки Волхов с 2005 года. В 2017 году было проведено исследование с применением многолучевого эхолота, что позволило обнаружить ряд бугров на дне. В 2018 году эксперты обнаружили под культурным слоем XIV–XVI веков (глубина которого достигала полтора метра) остатки разрушенной опоры неизвестного моста.

— Находка моста столь раннего периода — настоящая сенсация, она в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и истории Новгорода, — цитирует пресс-служба Сергея Трояновского, сотрудника Новгородского музея-заповедника.

Ранее Лайф писал об уникальной находке возле Крымского моста. Античная усадьба, датируемая концом V — началом III века до н. э., была обнаружена во время строительства железнодорожного подхода к мосту.