Жили аристократы. Появилось видео раскопок античной усадьбы у Крымского моста

Из-за уникальной находки перенесут железнодорожный подход к мосту через Керченский пролив.

Появилось видео раскопок античной усадьбы, которая была найдена вблизи Крымского моста. Ролик публикует РИА "Новости".

Уникальный памятник истории был обнаружен во время строительства железнодорожного подхода к мосту. Из-за находки дорогу к сооружению перенесут, но на сроках сдачи в эксплуатацию ж/д части это не скажется.

Аналогов сельской усадьбы, как сообщает заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников, нет. Она включает в себя 40 помещений и 9 дворов.

Комплекс, датируемый концом V — началом III века до н. э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.