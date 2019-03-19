Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолётом

Военный самолёт Су-57 является лучшим в мире воздушным судном по всем тактико-техническим показателям. Об этом на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России" заявил президент РФ Владимир Путин.

— Су-57, или "ПАК ФА", — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший, — сказал глава государства.

Путин также отметил, что так, как наш самолёт, никто "летать не может".

Российский истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов целей — воздушных, наземных, наводных. В 2010 году он впервые поднялся в воздух.