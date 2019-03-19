Путин и Назарбаев договорились продолжить регулярные контакты в будущем

Президент России Владимир Путин и уходящий с 20 марта 2019 года в отставку казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев договорились продолжить регулярные контакты в будущем. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

— Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года, — говорится в сообщении. — Президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Назарбаев пообщались по телефону, однако тогда представитель Кремля не стал раскрывать подробности переговоров.

Сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.