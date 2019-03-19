В Москве температура в апреле будет выше нормы

При этом она не будет равномерной. Так, средние значения будут постепенно расти от отметки около нуля до десяти градусов.

Среднесуточная температура в столице в апреле будет выше климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По её словам, рост будет постепенным и неравномерным. Так, с начала месяца среднее значение будет едва выше нуля, ближе к середине — около пяти градусов тепла, а уже в конце месяца — около плюс десяти.

Ранее Лайф рассказывал, что в ряде российских регионов в апреле ожидается серьёзное похолодание — до минус 20 градусов. Впрочем, как сообщил Лайфу ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков, в этом нет ничего аномального.