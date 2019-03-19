Медведев поблагодарил Назарбаева за развитие дружбы народов РФ и Казахстана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил уходящего в отставку казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева за совместную работу по развитию отношений и укреплению дружбы двух стран. Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Высоко оцениваю совместную работу с Нурсултаном Абишевичем, с благодарностью вспоминаю всё то, что он сделал для развития отношений между Россией и Казахстаном, для укрепления дружбы между нашими народами, — написал Медведев.

Глава правительства напомнил, что Назарбаев стал родоначальником евразийской интеграции — 25 лет назад он выдвинул идею создания Евразийского экономического союза.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Назарбаев пообщались по телефону, однако тогда представитель Кремля не стал раскрывать подробности переговоров. В пресс-службе казахстанского лидера раскрыли подробности переговоров.

Сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.