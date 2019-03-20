Порнозвезда Беркова экстренно госпитализирована

Порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

Как сообщает "Стархит", в полуобморочном состоянии Беркову в её квартире обнаружил друг и обратился за помощью к медикам.

Как рассказала изданию пациентка клиники, предположительно, порнозвезда "довела себя до такого всевозможными голоданиями" для улучшения фигуры.

— Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас её подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают всё возможное, чтобы откачать Лену, — рассказала она.

Как сообщили очевидцы, у палаты Берковой несёт дежурство "темноволосый, хорошо атлетически сложенный мужчина, постоянно интересующийся её самочувствием".

Пиар-директор порноактрисы Максим Клименко отказался называть причину, по которой Берковой потребовалась госпитализация. При этом он отметил, что сейчас идёт полное обследование организма светской львицы. Также Клименко попросил фанатов не беспокоиться за звезду фильмов для взрослых.

Ранее Лайф писал, что Беркова попала в число знаменитых уроженцев Мурманской области.