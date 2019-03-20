Главный синоптик страны рассказал, когда в Москву придёт настоящая весна

В Москве в течение ближайших пяти-семи дней метеорологи прогнозируют окончательный сход снежного покрова.

Настоящая весна в Московском регионе начнётся не раньше середины апреля, когда дневная температура достигнет отметки в 13–15 градусов, передаёт "Российская газета" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам главного синоптика страны, несмотря на то что температурная климатическая норма превышена на три градуса, погода в столице остаётся "неблагоприятной". До конца недели в регионе сохранятся дожди. Количество осадков существенно сократится лишь к понедельнику.

Кроме того, в четверг ночью столбик ртутного термометра опустится ниже нуля, что приведёт к гололёду.

Несмотря на это, погода уже взяла курс на весну, заявляет Вильфанд. В течение пяти-семи дней в столице окончательно растает снег. В парковых зонах Москвы это произойдёт несколько позже — в первой декаде апреля. По области сход снежного покрова ожидается через две-три недели.

Ранее Лайф писал о том, что среднесуточная температура в столице в апреле будет выше климатической нормы.