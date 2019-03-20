В Подмосковье обнаружили крупнейший тайник с оружием киллеров из 90-х — видео

На счету банды — похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий.

Следователи и сотрудники ФСБ России обнаружили в Подмосковье один из крупнейших арсеналов организованной преступной группировки, которая действовала в 90-х и 2000-х годах. Соответствующее видео опубликовано на канале Следственного комитета в YouTube.

В общей сложности изъято 36 килограммов взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, порядка 100 гранатомётов, автоматов, пистолетов, винтовок и гранат, 15 тысяч патронов, а также запасные части к оружию.

Арсенал был обнаружен в ходе обыска, который проводился в рамках уголовного дела в отношении участников ОПГ. Ряд соучастников задержаны, в том числе два киллера. Правоохранители проводят работу по установлению других эпизодов преступной деятельности группировки.

— На счету банды — похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий, — говорится в сообщении.

В СКР отметили, что более подробная информация может повредить следствию.