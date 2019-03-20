В Таиланде пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся, есть раненые

Автобус с 41 пассажиром на борту, выполнявший рейс из города Нонгкхая на границе с Лаосом в приморскую провинцию Районг в Таиланде, съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает местный портал Thaiger.
В результате аварии, которая произошла в 200 километрах от Бангкока, травмы получил 31 пассажир, двое из них — серьёзные. Пострадавшие доставлены в больницы.
По предварительным данным, водитель транспортного средства мог уснуть за рулём.
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