Американский продюсер напишет книгу о Юлии Началовой

Уолтер Афанасьев был другом исполнительницы и очень переживает в связи с её смертью.

Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самых популярных песен Мэрайи Кэри All I want for christmas is you и My all, а также обладатель "Грэмми", заявил о планах написать книгу о Юлии Началовой. Об этом сообщает портал Super.

По данным портала, около 10 лет назад он поверил, что из Началовой можно сделать мировую звезду. Познакомиться им в 2010 году помог Филипп Киркоров, который давно дружил с американцем. Вскоре российская исполнительница отправляется в Америку на запись своего первого англоязычного альбома. Она прожила в Лос-Анджелесе более двух лет. Стать мировой звездой у Началовой не получилось, зато она выпустила балладу "Жди меня", где Уолтер аккомпанировал на рояле.

— Юлия Началова была моей любимой русской певицей. Она была моим другом. Жить без неё будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про неё, — сказал Афанасьев.

Продюсер добавил, что очень переживает в связи со смертью Началовой, плачет и слушает их общие произведения.

— Это меня разрушило, слов нет! Я очень любил мою Юлию, — продолжил он.

Присутствовать на похоронах певицы Уолтер не сможет, так как не успеет прилететь из США, да и просто не в состоянии, так как сильно переживает.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс.