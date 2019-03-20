Американский продюсер напишет книгу о Юлии Началовой

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Американский продюсер напишет книгу о Юлии Началовой

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Кадр видео StarPro

Уолтер Афанасьев был другом исполнительницы и очень переживает в связи с её смертью.

Композитор и продюсер Уолтер Афанасьев, автор самых популярных песен Мэрайи Кэри All I want for christmas is you и My all, а также обладатель "Грэмми", заявил о планах написать книгу о Юлии Началовой. Об этом сообщает портал Super.

По данным портала, около 10 лет назад он поверил, что из Началовой можно сделать мировую звезду. Познакомиться им в 2010 году помог Филипп Киркоров, который давно дружил с американцем. Вскоре российская исполнительница отправляется в Америку на запись своего первого англоязычного альбома. Она прожила в Лос-Анджелесе более двух лет. Стать мировой звездой у Началовой не получилось, зато она выпустила балладу "Жди меня", где Уолтер аккомпанировал на рояле.

Юлия Началова была моей любимой русской певицей. Она была моим другом. Жить без неё будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про неё, — сказал Афанасьев.

Продюсер добавил, что очень переживает в связи со смертью Началовой, плачет и слушает их общие произведения.

Это меня разрушило, слов нет! Я очень любил мою Юлию, — продолжил он.

Присутствовать на похоронах певицы Уолтер не сможет, так как не успеет прилететь из США, да и просто не в состоянии, так как сильно переживает.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс.

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