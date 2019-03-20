Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Российский лидер пожелал первому президенту Казахстана успехов, а также поблагодарил его за совместную работу.

Президент России Владимир Путин прокомментировал уход Нурсултана Назарбаева с поста главы Казахстана.

— Мы видим, какие политические события происходят у нашего союзника. Выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена. Но в связи с тем что Назарбаев покинул свой высший госпост, есть все основания сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать успехов, — отметил российский лидер, открывая заседание Правительства РФ, на что собравшиеся ответили аплодисментами.

Кроме того, глава РФ напомнил, что Назарбаев является одним из авторов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс).

Напомним, президент Казахстана решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. Путин и Назарбаев пообщались по телефону, договорившись продолжить регулярные контакты в будущем.